2021/06/27 | 20:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرط جديد على من يسمح لهم بأداء الحج تضعه السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرط جديد على من يسمح لهم بأداء الحج تضعه السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).