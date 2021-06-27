2021/06/27 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: تم الإتفاق على تفعيل المشاريع التنموية بعد عقد القمة بين الدول

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