2021/06/27 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، وصول شحنة جديدة من لقاح كوفيد 19 من انتاج شركة فايز.وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية/كيماديا، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المركز الخبري الوطني.

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