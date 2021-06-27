2021/06/27 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد في ولاية فلوريدا إلى 9 أشخاص، بينما لا يزال حوالي150 شخصا في عداد المفقودين.وقالت عمدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى في الولايات المتحدة إلى 9 أشخاص المركز الخبري الوطني.

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