2021/06/27 | 20:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن الولايات المتحدة "تختلف" مع إسرائيل "بشأن الأسلوب وليس الهدف" المتعلق بالتعامل بالبرنامج النووي الإيراني، فيما قال نظيره الإسرائيلي، يائير لبيد، إن بلاده لديها "خلافات" مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن: ندعم إقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل وجيرانها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن: ندعم إقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل وجيرانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).