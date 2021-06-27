العراق.. متنبئ جوي يتوقع وصول درجات الحرارة إلى 62 درجة مئوية

2021/06/27 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي أحمد التميمي، وصول درجات الحرارة إلى اثنتين وستين درجة مئوية تحت أشعة الشمس، خاصة في المناطق الجنوبية مطلع تموز المقبل، مشيراً إلى أن درجات الحرارة سترتفع ابتداء من هذا اليوم

وأضاف التميمي، في تصريح إن البلاد أمام اسبوعين شديدي الحرارة وارتفاع يصل اقصاه مطلع تموز المقبل في المناطق الجنوبية، إلى ثلاثة وخمسين درجة مئوية في الظل واعلى من اثنتين وستين تحت اشعة الشمس، موضحا ان درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع مع فترات سكون الرياح وتحولها تارة الى الاتجاه الجنوبي الشرقي خصوصا في الساعات المقبلة.

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