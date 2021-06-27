العراق والأردن ومصر يؤكدون على التمسك بمبادئ حسن الجوار ويرفضون التدخلات

2021/06/27 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق المجتمعون في قمة التحديات التي عُقدت في القصر الحكومي، على ضرورة زيادة آليات التنسيق بين العراق والأردن ومصر لتفعيل مذكرات التفاهم المتفق على مخرجاتها في القمم السابقة.

وذكر البيان الختامي للقمة أن قادة الأردن ومصر اشادوا بالدبلوماسية التي بذلتها الحكومة العراقية لتخفيف التصعيد في المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي ومحاولاتها المستمرة لتقريب وجهات النظر لحل الخلافات وإنهاء الأزمات.

وثمن قادة الأردن ومصر جهود في محاربة الإرهاب وتصديها لتنظيم داعش الإرهابي التي ساهمت في درء الأخطار التي كان يمثلها وإرساء الأمن في العراق ودعم الاستقرار في المنطقة.

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