شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل العراق

2021/06/27 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية/كيماديا عن وصول شحنة جديدة من لقاح كوفيد19 من انتاج شركة فايزر.

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان.

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