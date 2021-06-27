إصابة ثلاثة أشخاص بحريق في جنوب الحلة

2021/06/27 | 20:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أصيب ثلاثة أشخاص ا من عائلة واحدة بحريق اندلع في منزلهم بناحية الطليعة جنوبي الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن حريقا اندلع في أحد المنازل بناحية الطليعة جنوب الحلة وتسبب بإصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة.واضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج وأن تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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