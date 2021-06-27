الكاظمي: بغداد ودعت بـ”حفاوة” العاهل الأردني والرئيس المصري بعد عقد قمة ناجحة

2021/06/27 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

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وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قمة بغداد بأنها قمة ناجحة، وذلك في تغريدة أعلن فيها انتهاء أعمال القمة الثلاثية.

وقال الكاظمي في تدوينة إن بغداد ودعت بحفاوة ومحبة الأشقاء كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عقد قمة ناجحة، مشيرا إلى أن القادة اتفقوا على تفعيل المشاريع التنموية بين الدول الثلاث وتوسيع نطاق التعاون على كل المستويات، لخدمة الشعوب وتعزيزا لمنهج العمل المشترك.

ودعت بغداد بالحفاوة والمحبة الأشقاء، جلالة الملك عبد الله الثاني وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عقد قمة ناجحة تم خلالها الاتفاق على تفعيل المشاريع التنموية بين الدول الثلاث وتوسيع نطاق التعاون على كل المستويات، خدمة لشعوبنا وتعزيزاً لمنهج العمل المشترك.



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— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 27, 2021

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