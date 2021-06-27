2021/06/27 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بالصور..



الكاظمي يودع الملك الأردني والرئيس المصري » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:39

واع/

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