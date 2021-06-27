اختتام فعاليات منتدى الاعلاميات العراقيات في السليمانية

2021/06/27 | 20:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت فعاليات الورشة التدريبة التي اقامها منتدى الاعلاميات العراقيات بدعم من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية، يوم الاحد، بفندق تايتانيك في مدينة السليمانية.

شارك في الورشة التي حملت عنوان " كيفية مراعاة النوع الاجتماعي في التغطية الاعلامية"، 20 اعلاميا وصحفيا من كلا الجنسين، حاضر فيها " د.



زيا عباس، د.



بافي جميل، د، هزار محمد ، د.



شيركو جبار، كاروان انور" واستمرت لمدة 3 ايام 25 ـ 27 حزيران 2021.

عن الورشة قالت تانيا درويش منسقة منتدى الاعلاميات العراقيات في السليمانية لـPUKmedia: ان الورشة التدريبة للاعلاميين والصحفيين، اتاحت فرصة للاطلاع على المشاكل والمعوقات بشأن حماية النوع الاجتماعي، وآلية تفادي اخطاء تدفع الى العنف، مشيرة الى ان مختصين حاضروا في الورشة لمدة 3 ايام بتفاعل كبير اضافة الى تنوع الاسئلة والخروج بتوصيات مهمة، تعود بالمنفعة للاعلاميين والصحفيين في مؤسساتهم، متمنية دوام الورشات والتواصل عبر منتدى الاعلاميات العراقيات بهدف حماية النوع الاجتماعي كهدف اساسي.

من جانبه قال الاعلامي سردار احمد: ان الورشة ناقشت عدة محاور مهمة بمختلف مجالات الاعلام، كما بحثت فعاليات اليوم الثالث منه قوانين الصحافية واخلاقيات الصحافة بما توفر للصحفيين مسؤولية اكبر في نشر وتغطية المواضيع الاعلامية.

الدكتورة زيا عباس قالت ان للاعلام دور اساسي في المجتمع والدورات ضرورية لاستفادة الاعلاميين بمجالاتهم لاحقا، مشيرة الى ان النوع الاجتماعي من المواضيع الحساسة التي تطرح في الاعلام ومن المهم معرفة كيفية التعامل معه.

PUKmedia خاص

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