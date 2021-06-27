بيان من الصحة العراقية حول شحنة من لقاح كورونا دخلت العراق جديدا

2021/06/27 | 20:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة، الاحد، وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لشركة فايزر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (27 حزيران 2021)، ان "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية/كيماديا تعلن عن وصول شحنة جديدة من لقاح كوفيد19 من انتاج شركة فايزر".

وأضافت الشركة، أنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".

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