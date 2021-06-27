2021/06/27 | 20:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول تعليق للسفير البريطاني الجديد في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول تعليق للسفير البريطاني الجديد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).