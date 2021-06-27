2021/06/27 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبة يتنافسون بأفلامهم ويقدّمون أغنيات تراثية ولوحات تشكيلية فنون ديالى تقيم مهرجانها الدولي الثالث للسينما الجامعية ديالى – الزمان أقامت كلية الفنون الجميلة بجامعة ديالى مهرجانها الدولي الثالث للسينما الجامعية وتحت شعار (نتطلع لسينما واعدة) وبحضور شخصيات أكاديمية وفنية واستهل المهرجان بسماع النشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق بعدها ألقى رئيس […]

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