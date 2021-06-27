2021/06/27 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حماقي يتحدث عن أزمته اليومية القاهرة – الزمان نشر الفنان المصري محمد حماقي مقطع فيديو في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، شارك فيه المتابعين أزمته اليومية في إختيار الملابس قبل خروجه من المنزل، وظهر حماقي وهو يتحدث مع نفسه ويختار ملابسه قبل حفلته.وإستقر حماقي، على موعد إصدار ألبومه الجديد وهو شهر تموز المقبل.وأعلن هذا […]

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