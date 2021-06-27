2021/06/27 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنا المعقل..هنا البصرة (ثامنةً) من بنى المعقل كان إنسانياً – منقذ داغر كنت انوي الانتهاء من سرد علاقة تصميم المعقل وميناءها بالارث الحضاري المدني للبصرة عموما وللمعقل خاصةً في الحلقة الماضية،لكن شغف القراء وتشجيعهم جعلني احفر عميقا في الوثائق البريطانية المتاحة عن تصميم وبناء المعقل لاكتشف هل ان افتراضاتي وذكرياتي عن علاقة تصميم المدينة […]

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