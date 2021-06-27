2021/06/27 | 20:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لقي عامل سوري حتفه اليوم الأحد، إثر انهيار ثلجي لأحد الانفاق الجبلية في قضاء جومان، بحافظة أربيل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

مدير الدفاع المدني في جومان أحمد نجاة أوضح لوسائل إعلام كردية أن "عددا من العمال في قرية مجاورة للمغارات الثلجية خرجوا للنزهة، لكن نفقاً ثلجياً انهار عليهم ما أدى إلى إصابتهم فيما فارق أحدهم الحياة في الطريق المستشفى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة عامل سوري إثر انهيار نفق ثلجي في أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة عامل سوري إثر انهيار نفق ثلجي في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).