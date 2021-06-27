فضحية مدوية.. كشف عملية تزوير نهبت ميراثاً ثميناً لزها حديد في العراق

2021/06/27 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشف النقاب عن عملية تزوير طالت أرضا من ميراث المعمارية الراحلة العراقية العالمية زها حديد، اذ تشير وثائق إلى تزوير مستندات تهدف لنقل ملكيتها من خلال عقد بيع مزور للأرض التي كانت ورثتها المعمارية الراحلة زها حديد من والدتها وجدها لوالدتها من عائلة الصابونجي في مدينة الموصل.

ونقلت صحيفة (القدس العربي) عن مسؤول قانوني في محافظة نينوى وإداريين في التسجيل العراقي دون ذكر اسمائهم قولهم، إن "المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد حصلت على أرض كإرث بعد وفاة والدتها التي تملك هذه الأرض من والدها الصابونجي (جد زها حديد من والدتها) المتوفى قبل تعداد 1957"، موضحين أن هذه الأرض تعرف بـ"بستان الصابونجي"، وموقعه: الموصل قرب منطقة الرشيدية المتاخمة لسهل نينوى، 33 دونما، رقم القطعة 26، مقاطعة 37 “بعويرة”، تاريخ السند 13/2/2014.

ويقول مسؤول مطلع لـ(القدس العربي)، إن "عملية بيع الأرض تمت بعقد مزور تاريخه 3/6/2014".

ويوضح المسؤول، "في ذلك الوقت كانت الموصل تعيش معارك وحظر تجوال خلال مرحلة الحراك الشعبي وقبيل دخول داعش، وبعد تدقيق صحة السند فيما يخص بستان الصابونجي تبين أنه مزور، وغير صحيح، كما أن عمليات نقل الملكية قبل دخول تنظيم للمدينة كانت متوقفة آنذاك، حيث عمدت الحكومة المحلية إلى ايقاف جميع عمليات البيع والشراء ونقل الملكية في مديرية التسجيل العقاري طابو الأيسر، بعد ان حصلت هناك عمليات تزوير كبيرة خصوصا بعد استعادة المدينة من سيطرة داعش".

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