بالصور .. الكاظمي يودع العاهل الاردني و الرئيس المصري بعد مشاركتهما بالقمة الثلاثية

2021/06/27 | 20:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ودع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد مشاركتهما في القمة الثلاثية التي عقدت اليوم./انتهى8

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