اعتقال 14 مطلوبا وضبط كميات من الاسلحة والعتاد في البصرة

2021/06/27 | 21:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات البصرة، الاحد، اعتقال 14 مطلوبا وضبط كميات من الاسلحة والعتاد.وذكرت القيادة، في بيان، أن “قيادة عمليات البصرة أطلقت عمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن قاطع عمليات البصرة”.وأضاف البيان، أن “العمليات نفذت من خلال اللواء ٣٦ الآلي واللواء المغاوير قيادة عمليات البصرة والشرطة […]

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