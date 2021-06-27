الدروس الملهمة لنضال والدة الشهيد الوزني - رضي السماك

2021/06/27 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك تكتسب المعركة السلمية الشرعية التي تخوضها والدة الشهيد المغدور إيهاب الوزني من أجل كشف السلطة الرسمية قتلة إبنها والذي اُغتيل بمسدس كاتم الصوت خلال شهر أيار الماضي؛ نقول: تكتسب هذه المعركة أهمية فائقة بالنظر لدلالاتها المطلبية والسياسية،ليس ذلك لمردودها المتوقع على الصعيد الشخصي فحسب بما ستحققه من نتائج مستقبلية مرجوة- سواء كُشف النقاب عن القتلة أم لم يُكشف- بل ولمردودها أيضاً حتى على المدى البعيد ......





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