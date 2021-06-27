2021/06/27 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قام زبون مجهول بمكافأة عمال إحدى الحانات في ولاية نيوهامبشاير الأمريكية بإكرامية سخيّة جدًا بقيمة 16 ألف دولار، بعد أن طلب ساندويتش من الهوت دوج وبطاطس مقلية ومشروبًا.كما ذكرت المحطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بقشيش خيالي مقابل وجبة هوت دوج: لن تصدق الرقم المركز الخبري الوطني.

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