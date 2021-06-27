2021/06/27 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، رفع القيود المفروضة في إطار مكافحة أزمة جائحة كورونا اعتبارا من 1 تموز.وقالت الوزارة إن “جميع أماكن العمل ودور السينما ستستأنف نشاطها، كما أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا ترفع قيود كورونا اعتبارا من 1 تموز المركز الخبري الوطني.

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