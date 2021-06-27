رئيس البرلمان العربي يثمن مخرجات القمة الثلاثية في بغداد

2021/06/27 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن، مخرجات القمة الثلاثية التي استضافتها جمهورية العراق بين رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن التعاون بين الدول الثلاث يمثل قيمة مضافة لتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد عبد الرحمن، أن هذه القمة الثلاثية، هي قمة استثنائية من حيث توقيتها وأهميتها، لاسيما وأنها جاءت في وقت تحتاج فيه الدول العربية بشدة إلى دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية، ويحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار.

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