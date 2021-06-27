محكومو دهوك.. رفع طلب الى رئاسة اقليم كوردستان

2021/06/27 | 21:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت محكمة التمييز في اقليم كوردستان يوم الاحد، على سجن 5 صحفيين ونشطاء في دهوك لمدة 6 اعوام، فيما اكد فريق الدفاع عن المحكومين انه سيرفع طلبا الى رئاسة اقليم كوردستان.

وقال المحامي بشدار حسين، عن فريق الدفاع عن المحكومين لـPUKmedia: انهم قدموا طعنا لتصحيح القرار التمييزي، موضحا، ان المحكمة وللاسف صادقت اليوم على الحكم الصادر بحقهم.

واضاف: ان فريق الدفاع عن محكومي بادينان سيقدمون طلبا الى رئاسة اقليم كوردستان في الاسبوع المقبل، بهدف اطلاق سراح المحكومين.

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

وكان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الذي ترك اصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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