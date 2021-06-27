الصدر يغرد على أزمة الكهرباء

2021/06/27 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إقالة وزير الكهرباء الحالي لعدم قدرته على حل المشاكل الحالية التي يعاني منها الشعب، مقترحاً عقد اتفاقات مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الكهرباء في العراق.

وقال الصدر في تعليقه على أزمة الكهرباء إن المشكلة في العراق تكمن في عدة أمور مهمة تسببت بتردي الطاقة الكهربائية، عادا الفساد أحد الأسباب التي أدت إلى هدر الطاقة الكهربائية.

وحذر الصدر من عواقب التردي والتراجع الحاصل في الطاقة الكهربائية في العراق، منها تردّي الوضع الخدمي وجودة الخدمات في المجالات الصحية، والزراعية، والتعليمية، والصناعية، كذلك التذمر الشعبي وازدياد النقمة، فضلاً عن انتشار الجريمة والسرقات والقتل، على حد قوله.

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