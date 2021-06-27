اجتماع صالح مع الملك عبدالله والسيسي بحضور الرئاسات الوفود الزائرة

2021/06/27 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد الرئيس العراقي برهم صالح اجتماعا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر بغداد.

وذكر صالح خلال الاجتماع أن التعاون العراقي المصري الأردني يعد نقطة تحول نحو آفاق السلام والتنمية في المنطقة وتلبية لتحديات الأوضاع الإقليمية والدولية التي اكتنفتها التوترات والأزمات والصراعات لفترات طويلة، من أجل الانطلاق نحو إرساء الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي والركون إلى الحوار والتلاقي.

وأكّد صالح أن العراق الآمن والمستقر ذا السيادة عنصر مهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مشيرا إلى وجوب التنسيق الثلاثي المشترك في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإيجاد حلول للأزمات الراهنة.

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