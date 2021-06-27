المبنى المنهار في فلوريدا.. قصص مؤلمة من تحت الأنقاض

2021/06/27 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاطف الكثير من الأميركيين مع عائلات وضحايا الانهيار الجزئي لأبراج شامبلين سيرفسايد بولاية فلوريدا، من والدة الصبي الذي تم إنقاذه من تحت الأنقاض إلى الزوجين الذين توفيا سويا بعد زواج دام 59 عامًا.

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