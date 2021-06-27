عندما حل الإرهاب / قبل 80 عاما غزت ألمانيا النازية الاتحاد السوفيتي - رشيد غويلب

2021/06/27 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في ساعات الصباح الاولى من يوم الأحد 22 حزيران 1941، غزت جيوش ألمانيا النازية الاتحاد السوفيتي، شارك في الهجوم أكثر من 3 ملايين مقاتل، و3600 دبابة، و7100 بندقية و2500 طائرة، بالإضافة إلى 600 ألف مقاتل من الدول الحليفة: المجر، رومانيا، فنلندا، وسلوفاكيا، وإيطاليا.



وكلفت الحرب أرواح 27 مليون مواطن سوفيتي و2,7 مليون جندي ألماني.كان الهجوم مفاجأة لعدد قليل فقط، فالصورة المعادية لروسيا كانت حاضرة، و ......





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