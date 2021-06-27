اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي تعقد اجتماعا اعتياديا 25 حزيران 2021، - الحزب الشيوعي العراقي

2021/06/27 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العراقي عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم الجمعة 25 حزيران 2021، اجتماعا اعتياديا.وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إحياءً لذكرى الشهداء من اعضاء الحزب وابناء الشعب الآخرين، ممن افتدوا في الفترة الماضية قضايا الشعب والوطن بأرواحهم، وذكرى من توفوا ورحلوا عن عالمنا.وتداول المجتمعون الاوضاع في البلاد مستجداتها، وتناولوا بشكل خاص تطورات الصراع الدائر حول شكل ومضمون الدولة واب ......





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