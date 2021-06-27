عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة - منى حلمي

2021/06/27 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي فى 8 مارس 2021، يوم المرأة العالمى هذا العام، كان شعار المرأة فى كل العالم "اختارى التحدى"، والشعار من فرط بساطته يتحدث عن نفسه لا يحتاج إلى تفسير أو شرح، ولا يحتمل أي لبس أو غموض، أو معنى له دلالاتان أو مائة، أو يعد صالحًا فى سياق وتنتهى صلاحيته فى سياق آخر.يبدو أن التحديات التى تواجه النساء فى العالم كله لا تنتهى، وهناك مقاومة شرسة لأن تصبح المرأة إنسانة كاملة مكتملة فى الجسد والعاطف ......





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