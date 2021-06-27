الكاظمي يودع الرئيس السيسي والملك عبدالله

2021/06/27 | 21:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد انتهاء القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" تابعها PUKmedia: "ودعت بغداد بالحفاوة والمحبة الأشقاء، جلالة الملك عبد الله الثاني وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عقد قمة ناجحة تم خلالها الاتفاق على تفعيل المشاريع التنموية بين الدول الثلاث وتوسيع نطاق التعاون على كل المستويات، خدمة لشعوبنا وتعزيزاً لمنهج العمل المشترك".

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