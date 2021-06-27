نائبة تتحدث لـNRT ​عن قرب إرجاع سعر صرف الدولار الى وضعه الطبيعي

2021/06/27 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، شبال حسن رمضان، الاحد، أن عمل لجنتها متواصل لإعادة اسعار صرف الدولار الى وضعها الطبيعي، بما يتناسب ووضع المواطن المعيشي.

وقالت رمضان في تصريح لـ NRT عربية، (27 حزيران 2021)، إن "ارتفاع اسعار النفط في الاونة الاخيرة، اسهم بشكل كبير في سد العجز المالي في الموازنة الاتحادية لسنة 2021، وسد الديون العراق المتراكمة، وهذا يستدعي خفض سعر صرف الدولار في البنك المركزي".

وأضافت، ان "لجنة النفط والطاقة النيابية مستمرة في اجتماعاتها التي تهدف الى خفض أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية، بما يتناسب والاوضاع المعيشية للمواطن، نظرا لما شكله رفع سعر صرف الدولار من عبء على المواطن العراقي البسيط".

رمضان أشارت أيضا الى أنه "سعر صرف الدولار وصل إلى 150 ألف دينار لفئة المائة دولار الواحدة في الايام القليلة الماضية، إلا أنها بدأت بالانخفاض تدريجيا أمام الدينار العراقي، وسوف نعمل على خفضه أكثر، لحين عودته الى سعره السابق".

HJH

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