2021/06/27 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

325 مشاهدة

شهدت محافظة ذي قار، الأحد، ثلاثة حوادث منفصلة اودت بحياة مواطن فيما اصيب اثنين اخرين.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (27 حزيران 2021)، ان "شخصا قتل في قضاء النصر اثر تعرض لاطلاقة نارية في منطقة الزهر اثناء محاولته فك نزاع بين ابناء عم".

وفي حادث منفصل، اشار الى ان "رصاصة طائشة اصابت احد المواطنين في فخذه الايمن، من تولد 1990يسكن منطقة الصالحية ويعمل بصفة معلم في احدى مدارس المحافظة".

الى ذلك اصيب "احد عمال الاجور اليومية في بلدية الناصرية بجروح في منطقة الراس اثر ضربة في منطقة الراس تلقاها اثناء قيامه بعمله في الطمر الصحي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 حوادث منفصلة تودي بحياة مواطن واصابة اثنين اخرين في ذي قار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 حوادث منفصلة تودي بحياة مواطن واصابة اثنين اخرين في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).