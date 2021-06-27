الصحة النيابية تعلن آخر تطورات تنفيذ قانون الضمان الصحي

2021/06/27 | 21:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأحد، موعد تنفيذ المرحلة الأولى من قانون الضمان الصحي فيما أكدت أن تنفيذه رهن بإكماله ستة أشهر بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية. وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز”، إن “قانون الضمان الصحي تم نشره بجريدة الوقائع العراقية، ومن ضمنه مادة متعلقة بنفاذ …

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