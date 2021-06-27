2021/06/27 | 21:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، الأحد، توضيحاً حول تعليق مزور نسب له على مقال مزعوم للسفير الأميركي السابق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال عباس في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 حزيران 2021)، أن "وسائل التواصل الاجتماعي تداولت تعليقاً مزوراً منسوباً لنا على مقال مزعوم لسفير الولايات المتحدة الأميركية السابق في العراق، وإننا اذ نؤكد زور هذا التعليق وفبركته وأنه ينتمي الى حملة التضليل والتسقيط الممنهجة التي تنفذها أطراف موتورة ومشغولة في تنفيذ هذه الألاعيب الرخيصة في وسائل التواصل بديلاً عن العمل المثمر والحوار الصريح واستخدام العقل والمنطق واستحضار القيم الوطنية".

واضاف عباس "فإننا نستثمر هذه الفرصة للتأكيد بأنه لا صحة لوجود أية صفحة باسمنا في مواقع التواصل الاجتماعي حالياً"، داعياً "وسائل الإعلام العزيزة الى التحوط من الوقوع في فخاخ المزورين الالكترونيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار مشرق عباس يحذر من تداول تعليق مزوّر باسمه) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار مشرق عباس يحذر من تداول تعليق مزوّر باسمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).