العراق وفنلندا يبحثان المسائل المتعلقة بملفات حقوق الإنسان

2021/06/27 | 22:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى رئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية علي هلال اليوم الاحد كيم كويفالينن القائم بأعمال سفارة فنلندا لدى بغداد.وذكر بيان للوزارة تم خلال اللقاء بحث آليات التنسيق الثنائي وأهم المسائل المتعلقة بملفات حقوق الإنسان والنقاشات الجارية ضمن أعمال الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان، كما تم استعراض جهود الحكومة العراقية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للبرنامج الحكومي وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق بناء على الولاية المناطة به، وكذلك العمل مع اللجان التعاهدية لأجل تنفيذ التزامات الحكومة العراقية وفقاً لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان والتي يعد العراق طرفاً فيها./انتهى9

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