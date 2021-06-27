2021/06/27 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني النظارات الشمسية ضرورة لحماية الأعين من أشعة الشمس الضارة وأيضاً هي رفاهية متى تعلق الأمر بأشهر الماركات العالمية التي تصل أسعارها لأرقام لا تصدق، بعض هذه النظارات قد يصل ثمنها ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النظارات الشمسية الاغلى في العالم: يصل سعرها إلى ثمن سيارة فيراري المركز الخبري الوطني.

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