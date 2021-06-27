2021/06/27 | 22:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، بشأن عدم حصول مليون و500 الف ناخب من المواليد الجدد على بطاقات انتخابية.وقالت مساعدة المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة، في تصريح صحفي، إن “المفوضية فتحت باب التحديث لمدة 105 أيام، بينما في الانتخابات السابقة كانت المدة من شهر إلى 45 يوما”، مشيرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلق على عدم حصول مليون و500 الف ناخب من المواليد الجدد على بطاقات انتخابية first appeared on النور نيوز.

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