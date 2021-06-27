بالوثيقة… جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل

2021/06/27 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، عن جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

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