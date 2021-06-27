انهيار ثلجي يودي بحياة شاب في اقليم كوردستان

2021/06/27 | 22:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى انهيار ثلجي، في منطقة " برزى" في قضاء جومان بمحافظة اربيل ، الى مقتل شاب ثلاثيني.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن الدكتور احمد حسن مدير مستشفى صحة جومان قوله: انه في تمام الساعة 4:30 دقيقة، وصل جثمان مواطن واسمه " رشيد حسن" يناهز عمره 33 عاما، الى المستشفى العام في جومان.

واضاف: انه توفي اثر انهيار ثلجي بمنطقة " برزى" في جومان، لافتا الى نقل الجثمان الى دائر الطب العدلي في سوران.

يشار الى ان منطقة برزى، يقصدها السياح في فصل الصيف، تبعد 170 كيلومترا شمال أربيل، وتمتاز بمناخ بارد وثلوج على مدى فصول العام.

PUKmedia ترجمة

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