التشيك تفجر المفاجأة وتقصي هولندا خارج اليورو

2021/06/27 | 22:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب التشيكي مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز (2-0) على هولندا، مساء اليوم الأحد، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

سجل للتشيك توماس هوليس في الدقيقة 68، وباتريك شيك في الدقيقة 80.

بهذا الانتصار حسم المنتخب التشيكي تأهله للدور ربع النهائي للبطولة، ليواجه الدنمارك التي تفوقت على ويلز أمس.

PUKmedia عن وكالات

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