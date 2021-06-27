العراق: انفجار ناسفة على دورية للجيش العراقي شمال شرق ديالى

2021/06/27 | 22:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة "ابو خنازير" التابعة الى ناحية ابي صيدا شمال شرق محافظة ديالى.

وذكر مراسل NRT عربية، (27 حزيران 2021)، أن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم على دورية تابعة للجيش العراقي، موضحا، أن "الانفجار أسفر عن استشهاد جندي واصابة آخر بجروح".

وتشهد محافظة ديالى خروقات امنية متكررة بين الحين والاخر، لوجود خلايا تابعة لداعش نائمة في قرى وقصبات المناطق المتاخمة للمحافظة.

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