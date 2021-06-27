السنغال تنهي مغامرات الشباب العراقي بالتعادل وجزر القمر تفوز على لبنان

2021/06/27 | 22:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مغامرة المنتخب العراقي للشباب

مبكرا، في بطولة كأس العرب المقامة في

مصر، بعد التعادل مع السنغال بنتيجة 1-1،

اليوم الأحد ، على ملعب (بتروسبورت)

بالقاهرة، في الجولة الثالثة والأخيرة

للمجموعة الثالث

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