"قد تكون أكثر تدميرا".. "معركة" مع تحورات كورونا الجديدة

2021/06/27 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى الآن، تلقى نحو أربعين بالمئة من الأميركيين جرعتين من لقاح فيروس كورونا، بينما تلقى أكثر من نصف سكان البلاد جرعة واحدة، وبزيادة معدلات التلقيح بدأت معدلات الإصابة بالمرض تنخفض باضطراد.

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