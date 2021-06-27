العبادي يرحب بـ ’الأشقاء العرب ’ بعد اختتام القمة الثلاثية

2021/06/27 | 22:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رحب رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، بالقمة بانعقاد القمة الثلاثية، في العاصمة بغداد، والتي اختتمت فعالياتها، عصر اليوم.

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وقال العبادي في تغريدة على "تويتر" تابعها "ناس" (27 حزيران 2021): "اهلا بالأشقاء العرب في بغداد المركز والمرتكز.



نأمل أن تشهد القمة العراقية المصرية الأردنية التأسيس لتعاون شامل يخدم شعوبنا وتطلعاتها ومصالحها، على أساس من سيادة الدول، وبعيداً عن صراع المحاور.



المنطقة ترنو إلى الإستقرار والسلام والتنمية".

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