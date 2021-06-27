"النفط" العراقية: تكلفة استيراد البنزين المحسن أعلى من سعر بيعه للمواطنين

2021/06/27 | 22:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عدم وجود أية أزمة في توفير البنزين المحسن، وفيما أشارت إلى عدم وجود نية لرفع سعره، أكدت أن كلفة استيراده أعلى من سعر بيعه للمواطنين.وقال حامد يونس وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع لوكالة الأنباء …

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