2021/06/27 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب كورونا..محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لسبعة أيام - عاجل

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