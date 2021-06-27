مشرق عباس يفند تعليقا: ألاعيب رخيصة وحملات تسقيط

2021/06/27 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، مشرق عباس، على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، من تصريح مزور منسوباً له، على مقال مزعوم لسفير الولايات المتحدة الأميركية السابق في العراق.

وقال في بيان، "نؤكد زور هذا التعليق وفبركته وأنه ينتمي الى حملة التضليل والتسقيط الممنهجة التي تنفذها أطراف موتورة ومشغولة في تنفيذ هذه الألاعيب الرخيصة في وسائل التواصل بديلاً عن العمل المثمر والحوار الصريح واستخدام العقل والمنطق واستحضار القيم الوطنية".

واكد انه "لا صحة لوجود أية صفحة باسمنا في مواقع التواصل الاجتماعي حالياً ، داعيا "وسائل الإعلام العزيزة الى التحوط من الوقوع في فخاخ المزورين الالكترونيين".

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